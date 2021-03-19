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Текст:   Марина Трубилина 
19:00 19.03.2021

Строительство жилья пошло в рост

В феврале в России было построено 66 тысяч новых квартир, сообщает Росстат. Сюда входят квартиры как в многоэтажках, так и в индивидуальных домах, построенных населением. Появилось 576 многоквартирных домов и 24,4 тысячи частных.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Минстрой: В России спрос на жилье превысил предложение

Всего с начала года было построено 11 190 кв. м жилья. Это на 13% больше, чем за те же месяцы прошлого года. Еще больше - на 14,2% - прирост площади индивидуальных домов - 5929 кв. м. По-видимому, сказался бум на загородное жилье, вызванный пандемией.

Заметно подскочили объемы строительства жилья в Ленинградской области (221% к тому же периоду прошлого года), Ивановской области (рост в полтора раза), Московской области. В Архангельской области и Ненецком АО строительство выросло в 2,5-3 раза.

Эффективным инструментом по стимулированию жилищного строительства является программа "Стимул" федерального проекта "Жилье", отметил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. "Это долгосрочная мера, которая позволяет создавать инфраструктурные объекты, сокращая строительный цикл жилищных проектов. Как следствие ускоряются темпы ввода жилья" - сказал он.

Важный фактор - увеличение объемов проектного финансирования, отметил министр. Количество проектов с использованием счетов эскроу продолжает расти. Прирост за год составил почти 22 млн кв. м: в марте 2020 года доля строительства с применением проектного финансирования составляла около 30 % - 30 млн кв. м, сегодня это уже более 56%. "Несмотря на непростые макроэкономические условия 2020 года, значительная часть проектов жилищного строительства в период пандемии имела стабильное финансирование, что позволило продолжать процесс строительства вне зависимости от временного снижения спроса", - сказал он.

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