В Петербурге грабитель напал на магазин с игрушечным пистолетом

Петербургские полицейские пресекли попытку ограбления продуктового магазина. Преступник угрожал продавцу пистолетом, позднее выяснилось, что оружие - игрушечное.

По информации ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, нападение было совершено около половины второго ночи на перекрестке проспекта Наставников и Хасанской улицы.

- На место оперативно прибыли полицейские, которые задержали 29-летнего неработающего мужчину, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, - рассказали в главке, - был изъят игрушечный пистолет.

Добычей нападавшего стали алкоголь и сигареты, возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ "Разбой". Сейчас мужчина взят под стражу, так как ранее он уже был судим за угрозу убийством и наркотики.