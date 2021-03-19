"Локомотив-Кубань" досрочно вышел в плей-офф баскетбольной Единой лиги

Краснодарская команда "Локомотив-Кубань" благодаря домашней победе над "Пармой" (Пермский край) досрочно гарантировала себе пропуск в плей-офф интернациональной баскетбольной Единой лиги, в которой участвуют 13 клубов из России, Беларуси, Эстонии, Казахстана и Польши.

В начале декабря прошлого года в матче первого круга регулярного чемпионата пермяки впервые в истории личных встреч в рамках Единой лиги ВТБ нанесли поражение кубанцам - 84:81 на домашней арене "Пармы" во дворце спорта "Молот". В тот день на паркете солировал литовский легионер хозяев Адас Юшкявичюс, набравший 33 очка. На сей раз железнодорожникам удалось взять более чем убедительный реванш, ведь разница составила полноценные "плюс 17".

Подопечные главного тренера Евгения Пашутина сейчас ударно провели стартовую четверть домашней игры - 27:12. Перед большим перерывом между второй и третьей десятиминутками встречи преимущество южан и вовсе достигло комфортных, но не гарантирующих все-таки итоговую победу 24 очков - 55:31.

Далее кубанцы немного сбавили темп, но совершенно уверенно продолжали удерживать победную разницу, сохраняя оппонента на приличной от себя дистанции. В итоге саамами результативными у победителей стали Мантас Калниетис (23 очка, а том числе четыре дальних попадания), Найджел Уильям-Госс (13), местный воспитанник Владислав Емченко (12) и Миндаугас Кузминскас (11). В рядах "Пармы" снова, как и в декабре, отличился литовец, только теперь это был Эйгирдас Жукаускас - 32 (!) очка.

- "Парма" - команда жесткая, физически сильная. Пермяки играют агрессивно, обладают рядом мощных баскетболистов на передней линии. Мы начали хорошо, поймали ритм, забили легкие мячи, отлично играли в защите, - сказал после матча наставник "Локо" Евгении Пашутин. - В третьей четверти немного сбавили обороты, но потом включились и играли во второй половине в чуть более защитный баскетбол. Выполнили задачу, ребята объединились, действуют сейчас в командном стиле. Прибавляем с каждой игрой, анализируем ошибки и идем дальше. Во встрече с "Пармой" мы хорошо двигали мяч и действовали как одно целое, отсюда и соответствующий результат. Теперь очень важно восстановиться и быть готовыми к битве против казанского УНИКСа в четвертьфинале Еврокубка.

Центровой "Локомотива-Кубани" Дрю Гордон отметил, что матч получился далеко не самым простым, несмотря на вроде бы внушительный итоговый счет: "Гости бились до последних секунд, поэтому я очень горд за нашу команду. Удалось сохранить концентрацию и добиться победы. Бывает непросто в начале второй половины. Если ты лидируешь в счете, то, как кажется - можно расслабиться. Я рад, что мы этого не сделали".

Каждая команда Единой лиги в двухкруговом турнире регулярного чемпионата должна провести по 24 игры. В плей-офф борьбу продолжат восемь лучших клубов из чертовой дюжины. У "Локомотива-Кубани" после очередного успеха в текущей таблице 13 побед и 6 поражений. "Парма" пока на "непроходной" девятой позиции - 7 выигрышей и 11 неудач. Пермяки чисто теоретически могут догнать краснодарцев по числу побед, но все равно будут уступать железнодорожникам по результатам очных встреч - 84:81 дома в декабре 2020-го против нынешних 68:85.

В турнире лидируют: "Зенит" (Санкт-Петербург) - 16 побед - 3 поражения, УНИКС (Казань) - 15-4, ЦСКА - 13-5, "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 13-6, "Зелена-Гура" (Польша) - 13-9. В зоне попадания в плей-офф также находятся БК "Нижний Новгород" (10-7), подмосковные "Химки" (8-9) и саратовский "Автодор" (8-11).

Вот расписание ближайших матчей регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ: 20 марта. "Зенит" СПб - "Енисей" (Красноярск). 21 марта. "Цмоки-Минск" (Беларусь) - "Астана" (Казахстан). 22 марта. "Зелена-Гура" - "Химки", "Калев" (Эстония) - ЦСКА.

Тем временем

На днях резервисты клубной системы "Локомотива-Кубани" (игроки до 18 лет), защищая спортивную честь всего Краснодарского края, добились уникального успеха в молодежном чемпионате страны, проводимом под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ). В решающем, "золотом" матче проходившего в Москве финального турнира краснодарцы уступали 24 (!) очка соперникам из Санкт-Петербурга (12:36 в середине второй десятиминутки), но все-таки догнали оппонента и на последних секундах вырвали победу с минимальной разницей - 82:81. Наверное, более показательным можно считать все-таки позднее, на 27-й минуте игры, отставание кубанцев в 18 очков (48:66). Удивительный "камбэк" команды главного тренера Романа Семернинова!

- Наши ребята не лучшим образом начали турнир, но прибавляли от матча к матчу, - сказал президент ПБК "Локомотив-Кубань", бывший игрок национально сборной Андрей Ведищев. - В полуфинале остановили прошлогодних чемпионов - "Москву-1", а в матче за "золото" - фаворитов турнира, сверстников из Санкт-Петербурга.