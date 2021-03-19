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19.03.2021 18:14
Рубрика: Спорт

"Локомотив-Кубань" досрочно вышел в плей-офф баскетбольной Единой лиги

Текст: Илья Трисвятский
Краснодарская команда "Локомотив-Кубань" благодаря домашней победе над "Пармой" (Пермский край) досрочно гарантировала себе пропуск в плей-офф интернациональной баскетбольной Единой лиги, в которой участвуют 13 клубов из России, Беларуси, Эстонии, Казахстана и Польши.
Фото: Пресс-служба Лиги ВТБ Фото: Пресс-служба Лиги ВТБ
Фото: Пресс-служба Лиги ВТБ

В начале декабря прошлого года в матче первого круга регулярного чемпионата пермяки впервые в истории личных встреч в рамках Единой лиги ВТБ нанесли поражение кубанцам - 84:81 на домашней арене "Пармы" во дворце спорта "Молот". В тот день на паркете солировал литовский легионер хозяев Адас Юшкявичюс, набравший 33 очка. На сей раз железнодорожникам удалось взять более чем убедительный реванш, ведь разница составила полноценные "плюс 17".

Фото: Пресс-служба БК "Темп-СУМЗ-УГМК"
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Подопечные главного тренера Евгения Пашутина сейчас ударно провели стартовую четверть домашней игры - 27:12. Перед большим перерывом между второй и третьей десятиминутками встречи преимущество южан и вовсе достигло комфортных, но не гарантирующих все-таки итоговую победу 24 очков - 55:31.

Далее кубанцы немного сбавили темп, но совершенно уверенно продолжали удерживать победную разницу, сохраняя оппонента на приличной от себя дистанции. В итоге саамами результативными у победителей стали Мантас Калниетис (23 очка, а том числе четыре дальних попадания), Найджел Уильям-Госс (13), местный воспитанник Владислав Емченко (12) и Миндаугас Кузминскас (11). В рядах "Пармы" снова, как и в декабре, отличился литовец, только теперь это был Эйгирдас Жукаускас - 32 (!) очка.

- "Парма" - команда жесткая, физически сильная. Пермяки играют агрессивно, обладают рядом мощных баскетболистов на передней линии. Мы начали хорошо, поймали ритм, забили легкие мячи, отлично играли в защите, - сказал после матча наставник "Локо" Евгении Пашутин. - В третьей четверти немного сбавили обороты, но потом включились и играли во второй половине в чуть более защитный баскетбол. Выполнили задачу, ребята объединились, действуют сейчас в командном стиле. Прибавляем с каждой игрой, анализируем ошибки и идем дальше. Во встрече с "Пармой" мы хорошо двигали мяч и действовали как одно целое, отсюда и соответствующий результат. Теперь очень важно восстановиться и быть готовыми к битве против казанского УНИКСа в четвертьфинале Еврокубка.

Центровой "Локомотива-Кубани" Дрю Гордон отметил, что матч получился далеко не самым простым, несмотря на вроде бы внушительный итоговый счет: "Гости бились до последних секунд, поэтому я очень горд за нашу команду. Удалось сохранить концентрацию и добиться победы. Бывает непросто в начале второй половины. Если ты лидируешь в счете, то, как кажется - можно расслабиться. Я рад, что мы этого не сделали".

Фото: instagram.com/bk_ugmk
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Каждая команда Единой лиги в двухкруговом турнире регулярного чемпионата должна провести по 24 игры. В плей-офф борьбу продолжат восемь лучших клубов из чертовой дюжины. У "Локомотива-Кубани" после очередного успеха в текущей таблице 13 побед и 6 поражений. "Парма" пока на "непроходной" девятой позиции - 7 выигрышей и 11 неудач. Пермяки чисто теоретически могут догнать краснодарцев по числу побед, но все равно будут уступать железнодорожникам по результатам очных встреч - 84:81 дома в декабре 2020-го против нынешних 68:85.

В турнире лидируют: "Зенит" (Санкт-Петербург) - 16 побед - 3 поражения, УНИКС (Казань) - 15-4, ЦСКА - 13-5, "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 13-6, "Зелена-Гура" (Польша) - 13-9. В зоне попадания в плей-офф также находятся БК "Нижний Новгород" (10-7), подмосковные "Химки" (8-9) и саратовский "Автодор" (8-11).

Вот расписание ближайших матчей регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ: 20 марта. "Зенит" СПб - "Енисей" (Красноярск). 21 марта. "Цмоки-Минск" (Беларусь) - "Астана" (Казахстан). 22 марта. "Зелена-Гура" - "Химки", "Калев" (Эстония) - ЦСКА. 

Тем временем

На днях резервисты клубной системы "Локомотива-Кубани" (игроки до 18 лет), защищая спортивную честь всего Краснодарского края, добились уникального успеха в молодежном чемпионате страны, проводимом под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ). В решающем, "золотом" матче проходившего в Москве финального турнира краснодарцы уступали 24 (!) очка соперникам из Санкт-Петербурга (12:36 в середине второй десятиминутки), но все-таки догнали оппонента и на последних секундах вырвали победу с минимальной разницей - 82:81. Наверное, более показательным можно считать все-таки позднее, на 27-й минуте игры, отставание кубанцев в 18 очков (48:66). Удивительный "камбэк" команды главного тренера Романа Семернинова!

- Наши ребята не лучшим образом начали турнир, но прибавляли от матча к матчу, - сказал президент ПБК "Локомотив-Кубань", бывший игрок национально сборной Андрей Ведищев. - В полуфинале остановили прошлогодних чемпионов - "Москву-1", а в матче за "золото" - фаворитов турнира, сверстников из Санкт-Петербурга.

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