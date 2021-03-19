Не похож: Следователь сравнил персонажа Нагиева с реальным Чикатило

Персонаж, которого играет Дмитрий Нагиев в новом сериале, посвященном одному из самых известных маньяков, не похож на реального Андрея Чикатило. Об этом KP.RU рассказал Амурхан Яндиев, который разыскивал, а позднее - допрашивал преступника.

Кадр из сериала "Чикатило". Фото: kinopoisk.ru

Следователь отмечает, что изучил личность и психологию Чикатило, который даже делился с ним своими сокровенными тайнами. Также Амурхан Яндиев общался с женой и детьми маньяка.

Сходство киношного серийного убийцы с настоящим он отмечает только в силуэте с сутулыми плечами, характерной шляпе и мешковатом плаще. А вот голос Чикатило и его манеру говорить передать не удалось. По словам Амурхана Яндиева, маньяк "будто бубнил себе под нос, как-то внутрь себя, словно боялся, что его фраза прозвучит звонко и другие ее услышат". Такая манера общаться "обволакивала" собеседника.

Походка у персонажа сериала тоже отличается от "медвежьей" манеры двигаться настоящего маньяка. Дело в том, что из-за больных суставов Чикатило при ходьбе подгибал колени и выворачивал стопы. Да и мимику маньяка на экране не удалось передать должным образом.

Кстати, супруга Чикатило Феодосия тоже не походила на экранную героиню. Как рассказал Амурхан Яндиев, настоящая Фенечка, как называл свою жену маньяк, проявляла властность и даже била мужа скалкой.