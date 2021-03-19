Под Астраханью опрокинулся пассажирский автобус

В Астраханской области опрокинулся пассажирский автобус. Как сообщили в региональном управлении МЧС, ДТП произошло на региональной трассе в районе населенного пункта Вольное Харабалинского района.

Автобус DEAWOO, в котором находилось 30 человек, следовал по маршруту "поселок Комсомольский - село Заволжское".

По предварительным данным, в результате аварии пострадали восемь человек, детей среди них нет. Кроме того в ведомстве отметили, что погибших тоже нет. Информация уточняется.

Между тем, по данным агентства "Интерфакс", опрокинувшийся автобус вез на работу сотрудников завода по производству томатной пасты.