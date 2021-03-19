Ростовчане почтили память жертв авиакатастрофы 2016 года

В Ростове-на-Дону прошли мероприятия, на которых жители города почтили память погибших в авиакатастрофе 2016 года.

Как сообщает РИА Новости, ростовчане возложили цветы у мемориала "Прерванный полет", который установлен в сквере возле старого аэропорта. На этом памятнике высечены фамилии погибших.

Также жители города почтили память жертв трагедии минутой молчания.

Напомним, в ночь на 19 марта 2016 года в Ростове-на-Дону разбился самолет Boeing 737-800 компании Flydubai, летевший из Дубая. Погибли 62 человека - пассажиры и члены экипажа.