В Астрахани задержали курьера с 18 килограммами гашиша

Сотрудники ФСБ задержали в Астрахани гражданина Азербайджана, перевозившего в личном автомобиле около 18 килограммов гашиша, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.

Работники спецслужбы нашли в дверцах машины тайники. В них были спрятаны 19 свертков с наркотиком.

При задержании мужчина заявил, что перевозкой запрещенных веществ начал заниматься из-за долгов и безработицы.

Возбудили уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств".