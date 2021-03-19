В Ялте за взятку задержаны чиновники муниципального контроля

Оперативники регионального Управления ФСБ задержали по подозрению в получении взятки сотрудников департамента муниципального контроля администрации Ялты, в том числе заместителя начальника отдела. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления СК по Крыму и Севастополю.

Следователи установили, что замначальника отдела при участии двух коллег лично получил взятку в размере 150 тысяч рублей. Деньги ему передал житель поселка Ореанда - отблагодарив таким образом чиновников за "незамеченную" и не согласованную с департаментом вырубку деревьев на своем земельном участке.

Сотрудники СК возбудили в отношении чиновника уголовное дело по факту получения должностным лицом взятки в составе группы лиц по предварительному сговору.

Комментируя ситуацию, глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что задержаны трое ее подчиненных из департамента муниципального контроля.

- Не раз говорила и повторю еще раз - "решалам" и взяточникам места в администрации нет! - подчеркнула Павленко. - Обо всех фактах неправомерных действий сотрудников прошу ялтинцев обращаться в правоохранительные органы.

Глава Крыма Сергей Аксенов уточнил, что задержание произошло при получении взятки с поличным.

- Деньги передавались чиновникам за то, чтобы они оставили без внимания и контроля незаконную вырубку деревьев, - пояснил он и поблагодарил правоохранителей за работу.