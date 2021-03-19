В Институте ядерной энергии СевГУ проведут масштабную реконструкцию

106-летнее здание Института ядерной энергии и промышленности будет приспособлено под многофункциональный кампус Севастопольского госуниверситета. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Главгосэкспертизы России.

- На базе входящего в состав вуза Института ядерной энергии и промышленности планируется создать единый университетский кампус, спроектированный по принципу учеба-проживание-отдых-хобби, - рассказали в пресс-службе. - Корпус института, бывшее здание Военно-морского инженерного училища, признан объектом культурного наследия регионального значения. В инвестиционном проекте, оценку которого выполнили в Главгосэкспертизе России, представлены предварительные решения по сохранению и приспособлению корпуса, прилегающих территорий и строений для современного использования.

В составе многофункционального кампуса в районе бухты Голландия будут работать институт ядерной энергии и промышленности, военный учебный центр, морской институт, лаборатории, а также молодежный культурный центр.

В будущем вуз планирует построить в районе Голландии причал для научно-исследовательского судна "Пионер-М", несколько новых корпусов, в том числе медицинский и лабораторный "Борт-70", центр креативных индустрий, детский технологический парк, новые общежития, спорткомплекс.

На прилегающей территории планируют воссоздать ботанический сад с оранжереями и теплицами, разместить мастерские и аптекарский сад для обучения по программам дизайна, архитектуры, градостроительства и ландшафтной архитектуры.

В инвестпроекте СевГУ предусмотрена реконструкция и приспособление корпуса и сооружений, восстановление утраченных исторически ценных элементов, реорганизация территории, создание доступной среды.

Проект создания многофункционального кампуса СевГУ входит в федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя. Генеральным проектировщиком выступает ФАУ "РосКапСтрой".

Справка "РГ"

Здание Морского кадетского корпуса было заложено в Севастополе на берегу бухты Голландия в 1915 году. Николай II присвоил корпусу имя наследника цесаревича. Первый набор состоялся в 1916 году, кадеты жили и учились в офицерских флигелях, но после революции корпус распустили. Второй раз кадетов и гардемаринов набрали в 1919 году по приказу генерала Деникина, а их выпуск состоялся уже в эмиграции.

Здание Морского корпуса в Севастополе восстановили и достроили после Великой Отечественной войны. В 1951 года в нем открылось Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище, где готовили офицеров для атомного подводного флота СССР. В 1967 году учебном заведении был построен исследовательский ядерный реактор ИР-100. После распада СССР в Голландии образован Севастопольский институт ядерной энергии и промышленности, в 2015 году он вошел в состав Севастопольского госуниверситета. Исследовательский реактор был остановлен, однако вуз продолжает готовить физиков-ядерщиков.

Здание Морского кадетского корпуса в классическом стиле строилось по проекту архитектора Александра Венсана с 1915 по 1960 год. Это одно из самых протяженных общественных зданий в России, его длина по фасаду составляет 393 метра, что на 14 метров меньше здания Адмиралтейства в Санкт-Петербурге.