В Ростовскую область запустят поезд-отель

Ростовскую область туристы смогут посетить на поезде-отеле. На Дону это направление будет развивать региональное агентство по туризму и деловым коммуникациям.

Как сообщили в правительстве Ростовской области, уже заключенное соглашение с Северо-Кавказским филиалом Федеральной пассажирской компании позволит в ближайшее время сформировать и предложить гостям, приезжающим на Дон, путешествие в формате "поезд - отель" с экскурсиями по основным достопримечательностям региона.

Сейчас ведется работа с туроператорами Ростовской области по формированию новых продуктов на железнодорожном транспорте, в том числе круизных маршрутов и туров выходного дня.

Ожидается, что такой формат будет способствовать развитию туристической сферы в регионе. В частности, пассажиры поезда-отеля смогут посетить Ростов и станицу Старочеркасскую.