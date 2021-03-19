В Волгограде зафиксирован первый случай укуса клеща в 2021 году

В Волгоградской области зарегистрирован первый в этом году случай обращения за медицинской помощью после укуса клеща.

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, присосавшийся клещ был обнаружен у ребенка из Волгограда.

"На территории Волгоградской области функционируют природные очаги инфекций, переносчиками которых являются клещи - это Крымская геморрагическая лихорадка (КГЛ), иксодовый клещевой боррелиоз, туляремия", - напоминают в ведомстве.

Специалисты призывают соблюдать меры предосторожности в местах возможного обитания клещей, а в случае присасывания насекомого - обращаться к врачу.