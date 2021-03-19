В Сальске обрушилась стена здания, под завалом ищут людей

В городе Сальске Ростовской области обвалилась стена двухэтажного здания. Под завалами могут находиться два человека.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС, обрушение произошло в неэксплуатируемом двухэтажном здании, которое находится в переулке Морском. Площадь строения составляет 20 на 30 метров. При этом там рухнула несущая стена.

"По предварительной информации, под завалами могут быть два человека", - отметили в ведомстве.

Также сообщается, что на месте обрушения работают 31 человек и 12 единиц техники.