Жителю Волгограда вынесли приговор за нападение с ножом на участкового

Жителя Тракторозаводского района Волгограда, напавшего с ножом на участкового, приговорили к 4,5 годам лишения свободы. Приговор еще не вступил в законную силу.

Как сообщили в прокуратуре Волгоградской области, нападение произошло, когда участковый уполномоченный прибыл к подсудимому, чтобы проверить сообщение о готовящемся преступлении.

"После того как полицейский зашел в квартиру, находившийся в состоянии алкогольного опьянения фигурант уголовного дела, закрыл дверь изнутри, спрятал ключ, а затем набросился на стража порядка с ножом", - отметили в ведомстве.

Нападавший нанес участковому уполномоченному несколько ударов ножом, но сотруднику полиции удалось обезоружить злоумышленника.

Свою вину в нападении подсудимый не признал.