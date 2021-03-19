На счета эскроу перешли две тысячи застройщиков

Через счета эскроу возводят дома уже две тысячи строительных компаний. Двухтысячным стал застройщик из Ханты-Мансийска.

Это относительно небольшой региональный игрок, реализующий проекты в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, сообщает ДОМ.РФ. По данным информационной системы наш.дом.рф проект предусматривает строительство девятиэтажки на 68 квартир, которая должна быть сдана в эксплуатацию во втором квартале 2022 года. Это единственный строящийся сейчас с привлечением средств дольщиков дом компании, предыдущие проекты она вводила без задержек.

Сейчас по новым правилам работают уже свыше 60% групп строительных компаний в России. "На примере двухтысячного застройщика мы видим, что сравнительно небольшие региональные игроки точно так же могут привлекать банковское финансирование под свои проекты, как и крупные девелоперы, работающие в больших мегаполисах. Вместе с тем для отдельных низкомаржинальных проектов необходима дополнительная поддержка. Одной из таких мер стала программа субсидирования ставок по кредитам застройщикам, перефокусированная с начала этого года на низкомаржинальные региональные проекты", - говорит заместитель руководителя Аналитического центра ДОМ.РФ Никита Белоусов.

С проектным финансированием сейчас работают 29 кредитных организаций. Крупнейшие из них по количеству кредитуемых проектов - Сбербанк (2,2 тысячи проектов), ВТБ (327 проектов) и Банк ДОМ.РФ (321 проект).

С помощью проектного финансирования по данным на 18 марта в России строится 52 миллиона квадратных метров жилья, это 56% от всего объема многоквартирного строительства (92,2 миллиона квадратных метров).

Объем проектного финансирования превысил три триллиона рублей. Из общей суммы кредитных лимитов девелоперами выбрано 1,1 триллиона рублей. На счетах эскроу скопилось уже 1,3 триллиона средств населения. Поскольку ставка по кредитам для застройщиков снижается по мере наполнения счетов эскроу, средняя ставка по проектному финансированию варьируется в диапазоне 1,8-4,3%. Это значительно ниже, чем по другим кредитам нефинансовым организациям.

К концу года объем кредитных соглашений, заключенных банками с застройщиками, может вырасти вдвое раза - до шести триллионов рублей, рассказал на Девятом Форуме финансовых директоров строительной отрасли финансовый директор ДОМ.РФ Виктор Шлепов. К концу 2022 года, по его мнению, с использованием счетов эскроу будет строиться 90-95% жилья. Новая модель финансирования обеспечила эффективное и бесперебойное финансирование отрасли в период пандемии, в том числе при шоковом снижении спроса весной 2020 на фоне коронавирусных ограничений, подчеркнул он.