На Урале женщина получила тяжелые травмы при сходе снега с крыши дома

В городе Миньяре Челябинской области при сходе снега с крыши многоквартирного дома тяжело травмирована 45-летняя женщина. Сейчас она находится в реанимации, где ей оказывается вся необходимая помощь, сообщили в пятницу в правительстве региона.

- ЧП произошло сегодня у дома №6 на улице Центральной, - пояснили в пресс-службе правительства. - От схода снега получила травмы 45-летняя местная жительница. Сейчас она в тяжелом состоянии находится в реанимации Ашинской районной больницы. По информации минздрава региона, будет проведена телемедицинская консультация с челябинскими специалистами для определения дальнейшей тактики лечения.

Губернатор Челябинской области уже поручил районным властям оказать всю необходимую помощь женщине и ее семье. А, кроме того, поставил задачу незамедлительно проработать с управляющими компаниями и подведомственными учреждениями вопрос очистки крыш от снега и льда.