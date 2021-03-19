Опыт и надежда: Что дало волонтерам участие в проектах в период пандемии

Когда во всем мире объявили пандемию, россияне запустили социальные проекты для пострадавших от коронавируса. Общероссийский народный фронт организовал акцию взаимопомощи #Мывместе, объединив ресурсы некоммерческих организаций, добровольцев и бизнеса. Вчера 3,5 тысячи свердловских волонтеров отметили ее годовщину. Уральцы открыли свою горячую линию психологической помощи "МыРядом2020". Участники проектов рассказали "РГ", как волонтерство помогло им.

Вячеслав Есин, инженер-технолог из Новоуральска, волонтер акции #Мывместе:

- Мне было неспокойно, чувствовал, что нависла угроза над всеми. Тогда я вспомнил, как в похожих обстоятельствах поступал мой дед. Он ушел добровольцем на фронт в Великую Отечественную войну и вернулся с победой. Мы тоже мобилизовались перед неприятностями. После работы и на выходных я доставляю продукты питания пожилым людям, которые все еще нуждаются в поддержке. Дети всегда меня расспрашивают, куда я ездил, им нравится работа волонтеров. В период ограничений члены семьи, как ни странно, ощутили себя увереннее, поверили, что им так же могут помочь в случае необходимости, пессимизма стало меньше. И нам повезло - за год никто из моего окружения, включая волонтеров, не заболел.

Лилия Игошева, медсестра из поселка Верх-Нейвинский в Свердловской области, волонтер акции #Мывместе:

- Многие волонтеры вступают в проект, чтобы обрести сообщество. Для меня в преддверии моего 50-летия он стал новым витком жизни, надеждой на то, что я еще могу принести кому-то пользу. В свободные от работы дни я обычно получаю рецепты на лекарства, забираю их в аптеке и развожу пенсионерам. Чаще всего это одинокие люди, у которых нет родных или те им не помогают. Например, рядом с домом моих родителей живут пожилые соседи, кроме меня к ним никто не приезжает. До участия в проекте я даже не подозревала, сколько людей находится за чертой бедности, в том числе многодетные семьи, некоторые кормятся лишь за счет своего сельского хозяйства. Это отрезвляет, когда я начинаю жалеть себя, и не позволяет пройти мимо нуждающихся. Они ценят любой знак внимания.

Александр Пащенко, студент Оренбургского государственного медуниверситета, участник всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" (в числе организаторов акции #Мывместе):

- Поначалу я боялся участвовать из-за того, что мог подвергнуть риску родных: нужно было развозить лекарственные препараты в больницы, доставлять рецепты. Но летом вместе с одногруппником я все-таки решился, тем более раньше мы уже работали волонтерами в акциях по профилактике вирусов, несколько лет я занимаюсь донорством. В проекте очень сплоченная команда. Помогая людям и общаясь с другими участниками, я еще больше захотел стать врачом. Особенно меня поразило поведение тех, к кому мы приходили. Каждый из них пытался дать что-то взамен: бабушка хотела вручить фрукты с огорода, а дедушка - банку меда с пасеки.

Евгения Шандрук, онкопсихолог из Москвы, волонтер проекта "МыРядом":

- Чтобы справиться с личными тревогами и переживаниями, чувствовать востребованность, я присоединилась к проекту. Опыт работы на горячей линии уже был - я четыре года участвую в волонтерском проекте Службы помощи онкологическим пациентам и их близким "Ясное утро". Здесь ко мне обращались люди с онкологией, те, кто потерял близкого человека, имел суицидальные намерения. Я регулярно сталкивалась с запросами от девушек с пограничным расстройством личности. Это сложный диагноз, требующий работы и психиатра, и психолога, нередко нарколога. Из-за плохой информированности и непонимания, что с ними происходит, они звонят в бесплатные проекты в надежде на любую поддержку (как правило, у них сложное материальное положение). Видя, как остро люди с пограничным расстройством личности нуждаются в помощи специалистов, я решила профессионально развиваться в этом направлении.

Светлана Полякова, психолог из Челябинска, волонтер проекта "МыРядом":

- Рабочая занятость с началом пандемии сильно уменьшилась, а поддержать свои профессиональные навыки хотелось. Благотворительный проект давал возможность для самореализации, расширения и углубления опыта оказания кризисной помощи. В плановом консультировании и терапии я работаю с клиентом от нескольких дней до лет, а здесь была часовая консультация по телефону. Приходилось быстро соображать, держать в голове список приемов самопомощи. В этом мне помогало обучение на проекте, поддержка коллег.

Увы, есть и обратная сторона медали. Чрезмерная увлеченность волонтерством может привести к эмоциональному выгоранию. Оно проявляется как ощущение непроходящей усталости, снижение настроения, нежелание что-либо делать. Сложно помогать другим, когда у самого мало сил. Я ощутила его месяц назад, когда не захотела брать очередную заявку, и решила срочно пересмотреть приоритеты. В итоге уделила больше внимания сферам жизни вне работы: семье, увлечениям, заботе о себе. Хорошо помогли уборка снега и катание с горки, общение с близкими.

Справка "РГ"

Во всероссийской акции взаимопомощи #Мывместе за год поддержку получили пять миллионов человек, фонду проекта удалось собрать почти два миллиарда рублей. По словам организаторов, в региональных штабах акции работают около 200 тысяч волонтеров.

В проекте психологической помощи "МыРядом" участвовало 250-300 специалистов из 27 субъектов страны, а также Казахстана и США. Они ответили на полторы тысячи звонков (по данным за 2020 год), где половина заявок - с экстренной линии.