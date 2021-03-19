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Рубрика: Авто

Проект расширения трассы Нефтеюганск - Сургут подготовят в 2021 году

Текст: Евгений Гайва
Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости

Проектирование расширения до четырех полос федеральной автодороги Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск на участке Нефтеюганск - Сургут начнут на два года раньше запланированных сроков, в 2021-м, а не в 2023-м году, сообщили в Минтрансе.

Фото: iStock
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Такое решение принял министр транспорта Виталий Савельев по итогам рабочей встречи с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Натальей Комаровой.

Протяженность модернизируемого участка составляет 29 км. Расширение дороги поможет разгрузить участок, через который проходит большой поток транспорта.

В ходе встречи также обсуждалось строительство мостового перехода через Обь в районе Сургута. Его протяженность составляет 1,7 км. Возведение моста входит в состав проекта строительства обхода Сургута протяженностью 43,9 км. Задача строительства мостового перехода была поставлена президентом России в 2018 году. Как подчеркнула Наталья Комарова, проект хорошо проработан с точки зрения финансово-экономического обоснования, сейчас ведется его проектирование. При этом регион, готов профинансировать 40% от стоимости проекта.

Также был затронут вопрос деятельности авиакомпании Ютэйр как базового перевозчика северных регионов. В 2020 году в целях обеспечения транспортной доступности воздушных перевозок населению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры перевозчику была оказана значительная поддержка в части предоставления субсидий из федерального бюджета и льгот по налогам. На этот год компании также предоставлены субсидии из федерального бюджета в целях обеспечения доступности перевозок для населения. Помимо этого, регион самостоятельно субсидирует внутренние воздушные перевозки.

В регионах Авто Дороги Правительство Минтранс Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО

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