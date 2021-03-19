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19.03.2021 08:44
Рубрика: Общество

В Екатеринбурге ведущие онкологи поделятся опытом борьбы с раком

Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)
Фото: Татьяна Андреева
Прямые трансляции из операционных, мастер-классы ведущих российских специалистов, лекции на офлайн и онлайн площадках с участием международных экспертов проходят в Екатеринбурге в рамках "Форум УралОнко".

В этом году мероприятие совпало с 70-летием со дня образования Свердловского областного онкодиспансера. Так что опыт накоплен немалый, онкодиспанцер по итогам прошлого года признан ведущим региональным центром в стране, и ему есть чем делиться с коллегами. Специалисты уральской клиники совместно с врачами из московских центров повели показательные операции по удалению злокачественных новообразований с использованием передовых технологий и инновационных материалов.

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости
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- В 2020 году более полутысяче наших пациентов хирургический этап лечения был проведен малотравматично. Благодаря современной технологии пациенты быстрее восстанавливаются и возвращаются к привычному образу жизни, − сообщил главный врач Свердловского онкодиспансера Владимир Елишев.

Несмотря на пандемию, в прошлом году лечение пациентов со злокачественной патологией в онкоцентре не прекращалось ни на день. Здесь внедрили новые методики диагностики и лечения патологии. Более того, благодаря работе медиков в регионе зафиксировано снижение смертности от рака.

Помимо практических занятий на форуме ведущим уральским специалистам вручили региональную профессиональную премию "Призвание онколог". В номинации "Внедрение инновационного метода лечения онкологических заболеваний" победил заведующий отделением малоинвазивной хирургии Свердловского онкоцентра Николай Махотин. Удостоилась награды за инновационные методы диагностики Наталья Казанцева - руководитель Референсного центра, открытого в прошлом году в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

Заведующий кафедрой онкологии и лучевой диагностики УГМУ Сергей Демидов отмечен за вклад в развитие медицины в сфере онкологии в учебных заведениях. "Молодым медицинским дарованием" признана руководитель химиотерапевтической службы Свердловского онкодиспансера Марина Зафирова. Лучший детский онколог − Ольга Макарова, заведующая отделением "Областной детской клинической больницы".

За вклад в развитие онкологической службы, внесенный представителями немедицинских профессий награду вручили президенту Ассоциации онкологических пациентов "Здравствуй" Ирине Боровой. Ассоциация уже много лет взаимодействует со Свердловским онкологическим диспансером, организуя совместные социальные проекты, помогая настраивать на успешное лечение пациентов, поддерживая врачей.

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