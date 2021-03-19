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19.03.2021 09:14
Рубрика: Происшествия

Военные взорвут лед на трех реках Челябинской области

Текст: Татьяна Воробьева

Специалисты инженерных войск Центрального военного округа взорвут лед на уральских реках Сим, Берсуат и Нижний Тогузак.

"Общая площадь подрывов составит около шести тысяч квадратных метров. Работы будут проводиться в Варненском, Ашинском, Брединском районах Челябинской области с 22 по 26 марта. Всего к проведению подрывов в регионе будет привлечено около 20 человек и четыре единицы техники", - доложили в пресс-службе округа.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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В ЦВО для борьбы с паводками подготовили три десятка подрывных команд. Всех укомплектовали военнослужащими по контракту, обеспечили современными образцами спецвооружения инженерных войск.

В этом году снега на Урале выпало много, как следствие - возрос риск паводков, особенно на юге области, где из-за заторов на реках вода может пойти поверх льда и подняться на метр и более относительно среднемноголетних отметок.

"У нас примерно в одних и тех же местах в зависимости от объема выпавшего снега и скорости таяния ежегодно выявляются одни и те же проблемы. И каждый в своем муниципалитете их знает. Особенно, когда есть система водохранилищ или прудов с управляемым уровнем. Специалисты, которые управляют этим процессом, должны знать и понимать, что они делают в разных режимах", - отметил на совещании губернатор Алексей Текслер.

Он напомнил также, что в период половодья может ухудшиться качество воды, поэтому уже сейчас нужно начинать начать очистку от мусора берегов, зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения.

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Как рассказал замначальника управления гражданской обороны и защиты населения Главного управления МЧС России по Челябинской области Владимир Копытов, помимо подрыва льда в регионе запланировано также его чернение в Ашинском муниципальном районе силами местной администрации. Для ускорения нагрева и таяния по поверхности водоемов раскидывают мелкий уголь, песок или торф.

"В Троицком городском округе в одном месте протяженностью 500 метров будет вестись распиловка льда силами Поисково-спасательной службы области", - отметил замглавы чрезвычайного ведомства.

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