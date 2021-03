Ринго Старр выпустил новый альбом благодаря Zoom

Легендарный битл записал новый EP, находясь в Лос-Анжелесе, куда переехал много лет назад из родного Ливерпуля, а потом и из Лондона. Работа над песнями проходила в его домашней студии. И благодаря связи с коллегами по Zoom, которую Ринго увлеченно освоил во время пандемии: каждый музыкант пел и играл у себя дома, а потом присылал звуковые дорожки Старру и продюсеру релиза. Даже с давним другом и коллегой по The Beatles Полом Маккартни, который тоже принял участие в записи, он теперь общался именно так - по зуму.

Результатом стал замечательный новый мини-альбом из пяти песен, получивший название In Zoom (то есть "В Зуме"). А его главный хит Here's To Te Night записала особенно звездная команда: сам Ринго, сэр Пол, Ленни Кравиц, Шерил Кроу и Дэйв Грол. Да и автором его стала не нуждающаяся в представлениях хит-мейкер Дайана Уорвик. Да и спели они все вместе, на несколько голосов. Хотя справедливости ради стоит добавить, что тон задавали именно Ринго и Пол!

- Когда Дайана показала мне эту песню, то я тотчас влюбился в ее настроение. Это песня такого типа, которой всем хочется подпевать. Здорово, что при работе над ней ко мне присоединилось так много великолепных музыкантов! - рассказал о первом сингле сам Ринго Старр и добавил: "Итак - за ночи, которых мы не вспомним, и за друзей, которых не забудем! Желаю всем-всем-всем мира и любви в 2021 году!"

Кроме того в мини-альбом вошли еще четыре премьеры: Zoom In Zoom Out, Teach Me to Tango, Waiting for the Tide to Turn и Not Enough Love in the World.

Рассказал Ринго Старр и о том, что продолжает сочинять новые песни. Уточнил, что "находится в разгаре работы над вторым мини-альбомом" и это "очень сильно его поддерживает".