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19.03.2021 07:24
Рубрика: Общество

Россиян предупредили об опасности использования WhatsApp

Текст: Иван Черноусов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Новое пользовательское соглашение WhatsApp, согласно которому мессенджер сможет обмениваться данными с Facebook, создает риск для пользователей из-за возможной слежки со стороны американских спецслужб. Об этом сообщили специалисты Научно-технического центра (НТЦ) ФГУП "Главный радиочастотный центр".

Фото: istock
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"WhatsApp передавал и продолжает передавать компаниям Facebook все пользовательские данные, за исключением содержания сообщений, которое, как утверждается, защищено сквозным шифрованием, и недоступно для расшифровки", - объясняют эксперты.

По их словам, технически WhatsApp имеет возможность собирать еще больше данных, нежели декларируется. "Так, если разрешен доступ к камере и микрофону, приложение, теоретически, может вести запись без ведома пользователя в любой момент времени", - продолжают специалисты.

Поскольку данные компании подчиняются правопорядку США, следует отметить, что в США спецслужбы имеют бесконтрольный дискреционный доступ к содержанию коммуникаций, компании обязаны предоставлять соответствующий доступ и ключи шифрования даже без специальных оснований, установленных законом. "Имея столь широкие полномочия и значительные материально-технические ресурсы, американские спецслужбы могут осуществлять (и осуществляют) тотальный государственный шпионаж не только за своими гражданами, но и за миллионами пользователей по всему миру", - заключают авторы исследования.

Общество СМИ и соцсети Компании Информационные технологии Facebook

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