Россиянам откроют все данные о состоянии окружающей среды

В пятницу вступает в силу закон об экологической информации. Этот документ предполагает, что все сведения о состоянии окружающей среды, за исключением тех, которые составляют государственную тайну, будут открыты для общественности, власти регионов будут их регулярно публиковать в интернете.

"Экологические проблемы, как и в целом информация о состоянии окружающей среды, не должны замалчиваться, - прокомментировал глава Минприроды Александр Козлов. - Грязный воздух, вода, свалки, загрязняющие почвы и убивающее все живое, - это беда не отдельно взятой территории, это касается каждого. Вовремя полученная информация - это спасенные жизни и здоровье, сохраненные экосистемы, благополучие всей страны, планеты".

Министр пообещал, что при разработке и принятии подзаконных актов перечень показателей, подлежащих раскрытию, будет максимально расширен. В самом законе к экологической информации, которая подлежит раскрытию госорганами, отнесены сведения о состоянии атмосферного воздуха, поверхностных вод водных объектов, почв, о радиационной обстановке, о стационарных источниках, об уровне или о массе выбросов, сбросов загрязняющих веществ, об обращении с отходами производства и потребления, о мероприятиях по снижению негативного воздействия на окружающую среду.

Экологи из WWF России предупреждают, что закон носит рамочный характер и успешность его исполнения очень сильно зависит от подзаконных актов, а также от доброй воли предприятий - источников загрязнения воды, воздуха и почвы. Если они сами не захотят делиться показаниями своих датчиков, предоставить гражданам полноценную информацию власти регионов не смогут при всем желании.