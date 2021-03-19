Российские биатлонистки потеряли максимальную квоту в КМ по итогам сезона

Женская сборная России потеряла максимальную квоту в Кубке мира по биатлону. В сезоне-2021/22 представлять российскую команду смогут не более пяти спортсменок.

Это определилось в пятницу после спринтерской гонки на заключительном этапе Кубка мира в сезоне-2020/21 в шведском Эстерсунде. Россиянки остались без медалей, а лучшей из команды стала Ульяна Кайшева, которая финишировала 16-й.

Спринт был последней гонкой, вошедшей в зачет Кубка наций в завершающемся сезоне. Россиянки заняли в нем шестое место (6407 очков). Первое место заняла сборная Норвегии (7305 очков). Далее последовательно расположились команды Швеции, Германии, Франции и Беларуси.

Команды, попавшие по итогам сезона в топ-5 зачета Кубка наций, могут выставлять на каждую индивидуальную и спринтерскую гонки в следующем розыгрыше Кубка мира по шесть биатлонисток.