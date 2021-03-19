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19.03.2021 14:50
Рубрика: Экономика

Российскую вакцину "Спутник V" будут выпускать в Индии

Текст: Ирина Невинная
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил соглашение с компанией Stelis Biopharma о производстве вакцины "Спутник V" в Индии. Речь идет о выпуске 200 млн доз препарата в год, что позволит закрыть потребности в прививке против COVID-19 для 100 млн человек. Об этом сообщили в РФПИ.

Strides - одна из ведущих мировых фармкомпаний со штаб-квартирой в Индии и производственными площадками, расположенными в разных странах - Индии, Сингапуре, Италии, Кении и США, производимые ею лекарства поставляются более чем в 100 стран мира.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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На сегодняшний день вакцина "Спутник V" зарегистрирована, то есть одобрена для применения уже более чем в 50 странах. 19 марта стало известно, что вакцину зарегистрировали еще в одной стране - на Филиппинах.

Основатель Strides Group Арун Кумар назвал российскую вакцину "одной из самых эффективных, имеющихся на рынке" и отметил, что компания готова "работать с РФПИ над увеличением доступности вакцины сверх наших первоначальных обязательств".

Как ранее заявляли в РФПИ, предполагается, что трансфер технологии по производству "Спутника V" на зарубежные площадки позволит выполнять обязательства по экспортным поставкам препарата. В России вакцинация будет продолжаться вакциной, производимой внутри России.

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