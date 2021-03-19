Российскую вакцину "Спутник V" будут выпускать в Индии

Strides - одна из ведущих мировых фармкомпаний со штаб-квартирой в Индии и производственными площадками, расположенными в разных странах - Индии, Сингапуре, Италии, Кении и США, производимые ею лекарства поставляются более чем в 100 стран мира.

На сегодняшний день вакцина "Спутник V" зарегистрирована, то есть одобрена для применения уже более чем в 50 странах. 19 марта стало известно, что вакцину зарегистрировали еще в одной стране - на Филиппинах.

Основатель Strides Group Арун Кумар назвал российскую вакцину "одной из самых эффективных, имеющихся на рынке" и отметил, что компания готова "работать с РФПИ над увеличением доступности вакцины сверх наших первоначальных обязательств".

Как ранее заявляли в РФПИ, предполагается, что трансфер технологии по производству "Спутника V" на зарубежные площадки позволит выполнять обязательства по экспортным поставкам препарата. В России вакцинация будет продолжаться вакциной, производимой внутри России.