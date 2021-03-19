Росстат отметил снижение безработицы шестой месяц подряд

По оценке Росстата, безработными в России в феврале были 4,2 млн человек, или 5,7% рабочей силы (после 5,8% в январе и 5,9% месяцем ранее).

Таким образом, уровень безработицы снижается шесть месяцев подряд. В августе прошлого года она достигла максимального уровня с 2012 года (6,4%, или 4,8 млн человек). В феврале 2020 года уровень безработицы составлял 4,6%.

Одновременно снижается число официальных безработных: в феврале 2021 года были зарегистрированы в службах занятости, по предварительным данным Роструда, 2,2 млн человек, в том числе 1 млн получал пособие.