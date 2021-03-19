Рубль недооценен и может обрушить доллар на 10 процентов

Но если США и странам "большой семерки" временный рост инфляции не сильно навредит, то для российской экономики, и в том числе, для обменного курса рубля, может стать проблемой.
Специально для "Российской газеты" Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ "Альпари", рассказала, как Россия сможет сдержать рост потребительских цен и как долго доллар будет оставаться сильной валютой:
- Для сдерживания инфляции Банк России рассматривает возможность повышения ключевой процентной ставки. И, возможно, это начнется уже на сегодняшнем заседании совета директоров регулятора.
Если повышение произойдет, у рубля будет шанс на укрепление. Так как финансовые рынки сейчас закладываются не столько на рост ВВП, сколько на меры Банка России по борьбе с ростом инфляции.
Дополнительным фактором остаются высокие цены на нефть, особенно если они в ближайшие несколько месяцев не опустятся ниже комфортного коридора в 60-70 долларов за баррель.
Таким образом, мы ожидаем до конца первого полугодия курс доллара в коридоре 71-76 рублей, а евро - в диапазоне 85-90 рублей. Если во втором полугодии санкционная риторика поутихнет, а цены на нефть по-прежнему не опустятся ниже 60 долларов за баррель, то мы можем увидеть минимумы по доллару на уровне 69 рублей, а по евро - 80 рублей.
Российский рубль недооценен примерно на 15 процентов к доллару и на 12 процентов к евро по сравнению со "справедливой стоимостью". Особенно ценах на нефть до 65-70 долларов за баррель и выше.
А недооценен рубль, прежде всего, из-за санкционных рисков и роста инфляции. Без воздействия этих факторов доллар может упасть примерно на 10 процентов, до 65-66 рублей, а евро - до 77-78 рублей.
И пока эти риски на повестке дня, бежать из доллара и евро в рубль рано. Но можно хранить половину сбережений в рублях, а половину - в одной из иностранных резервных валют.
В долгосрочном аспекте могущество доллара, вероятно, будет подорвано, в том числе, нарастающей активностью центральных банков разных стран по выпуску цифровых национальных валют. Но сегодня для рубля вряд ли что-то принципиально изменится. Доллар как средство сбережения все еще надежен по сравнению с рублем.
Для многих инвесторов-физлиц во всем мире доллар США представляется одним из самых, если не самым надежным в мире средством сбережения капитала. Но так ли это на самом деле?
Наталья Мильчакова обратилась к истории:
- С 1976 года Ямайская валютная система (курсы валют устанавливаются не государством, а рынком) отменила существовавшее с 1944 года обеспечение доллара США золотом. И сегодня ни одна валюта мира запасом не обеспечены.
Правда, появилось понятие мировых резервных валют, в которых центральные банки мира могут хранить свои золотовалютные резервы. К таким валютам относится не только доллар США, но и евро, британский фунт стерлингов, швейцарский франк, японская иена и китайский юань.
Но даже несмотря на высокую надежность этих валют (хотя не все страны доверяют, например, китайскому юаню), по сути, они все являются "фантиками", так как подвержены влиянию инфляции в своих странах. А значит, без такой "подушки безопасности", как обеспечение золотом, абсолютно надежной и защищенной от инфляции не является ни одна валюта мира.
По оценкам американских экспертов, за последние 100 лет инфляция в США выросла нарастающим итогом почти на 1300 процентов. Соответственно, покупательная способность американского доллара за сто лет обесценилась на такую же величину.
В этом контексте о "силе" доллара США можно говорить только в относительных терминах. То есть в сравнении его покупательной способности с покупательной способностью валют других стран. Но валюты развивающихся стран за этот же период обесценились еще больше, особенно если учесть, что некоторые страны за этот период вообще исчезли с географической карты, как, например, СССР.
Надежность доллара, продолжает эксперт, относительно нестабильного российского рубля, или, допустим, валют таких развивающихся стран, как индийской рупии, бразильского реала, турецкой лиры или вечно измученного долгами и гиперинфляцией аргентинского песо, сомнению не подлежит.
А как себя чувствует доллар относительно своих "собратьев" - мировых резервных валют, задается вопросом Наталья Мильчакова:
- На валютном рынке существует такой общепризнанный индикатор как индекс доллара DXY, представляющий собой отношение стоимости доллара к стоимости условной корзины из шести наиболее надежных валют мира. Она включает в себя евро, британский фунт, японскую иену, швейцарский франк, а также национальные валюты Канады и Швеции.
Последние пять-десять лет динамика индекса DXY была неоднозначной. С марта 2011 по март 2021 года долларовый индекс вырос на 21 процент (на столько увеличилась его покупательная способность к корзине наиболее надежных валют мира). Но уже с марта 2016 года по сегодня этот индекс обесценился на 9 процентов (что означает рост покупательной способности корзины валют относительно доллара США). За этот период мировая экономика пережила два тяжелых кризиса. Причем второй был связан с пандемией коронавируса, и его последствия для многих стран, включая США, не преодолены до сих пор.
На этом фоне даже в самих США все чаще возникают дискуссии о том, какой доллар нужен Америке - сильный или слабый?
Наталья Мильчакова анализирует ситуацию:
- Предыдущий американский президент Дональд Трамп и его администрация, в частности, министерство финансов, считали, что сильный доллар Америке не нужен. Так как американские экспортные товары автоматически становятся дороже в долларовом эквиваленте по сравнению с иностранными аналогами, и прежде всего - с китайскими.
Но есть в администрации Байдена и другие мнения: например, министра торговли Джины Раймондо, недавно заявившей в интервью, что "Америке нужен сильный, а не слабый доллар". Звучит странно. Но, если учесть, что геополитическое и финансовое могущество США всегда основывалось на философии сильного доллара, американский министр по-своему права.
Недоверие остального мира к доллару приведет к недоверию США как экономическому и геополитическому партнеру. А для некоторых зависимых от США стран - еще и как к "метрополии" и "спонсору" их послушных элит.
И это уже, скорее всего, происходит. Китай не боится отстаивать свои торговые и экономические интересы. Евросоюз возмущен протекционизмом своего заокеанского партнера и возможными санкциями против европейского бизнеса, участвующего в неугодных США проектах, как "Северный поток-2".
Так что похоже, что реальная политика администрации Байдена все-таки будет нацелена на поддержание сильного доллара, как бы это ни было невыгодно американским экспортерам.