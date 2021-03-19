Рубль недооценен и может обрушить доллар на 10 процентов

Огромные объемы господдержки экономик во многих странах мира, резко увеличившие денежную массу, могут вызвать в этих государствах рост потребительских цен уже в 2021году.

Но если США и странам "большой семерки" временный рост инфляции не сильно навредит, то для российской экономики, и в том числе, для обменного курса рубля, может стать проблемой.

Специально для "Российской газеты" Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ "Альпари", рассказала, как Россия сможет сдержать рост потребительских цен и как долго доллар будет оставаться сильной валютой:

- Для сдерживания инфляции Банк России рассматривает возможность повышения ключевой процентной ставки. И, возможно, это начнется уже на сегодняшнем заседании совета директоров регулятора.

Если повышение произойдет, у рубля будет шанс на укрепление. Так как финансовые рынки сейчас закладываются не столько на рост ВВП, сколько на меры Банка России по борьбе с ростом инфляции.

Дополнительным фактором остаются высокие цены на нефть, особенно если они в ближайшие несколько месяцев не опустятся ниже комфортного коридора в 60-70 долларов за баррель.

Таким образом, мы ожидаем до конца первого полугодия курс доллара в коридоре 71-76 рублей, а евро - в диапазоне 85-90 рублей. Если во втором полугодии санкционная риторика поутихнет, а цены на нефть по-прежнему не опустятся ниже 60 долларов за баррель, то мы можем увидеть минимумы по доллару на уровне 69 рублей, а по евро - 80 рублей.

Российский рубль недооценен примерно на 15 процентов к доллару и на 12 процентов к евро по сравнению со "справедливой стоимостью". Особенно ценах на нефть до 65-70 долларов за баррель и выше.

А недооценен рубль, прежде всего, из-за санкционных рисков и роста инфляции. Без воздействия этих факторов доллар может упасть примерно на 10 процентов, до 65-66 рублей, а евро - до 77-78 рублей.

И пока эти риски на повестке дня, бежать из доллара и евро в рубль рано. Но можно хранить половину сбережений в рублях, а половину - в одной из иностранных резервных валют.

В долгосрочном аспекте могущество доллара, вероятно, будет подорвано, в том числе, нарастающей активностью центральных банков разных стран по выпуску цифровых национальных валют. Но сегодня для рубля вряд ли что-то принципиально изменится. Доллар как средство сбережения все еще надежен по сравнению с рублем.

Так ли надежен доллар, как о нем думают?

Для многих инвесторов-физлиц во всем мире доллар США представляется одним из самых, если не самым надежным в мире средством сбережения капитала. Но так ли это на самом деле?

Наталья Мильчакова обратилась к истории:

- С 1976 года Ямайская валютная система (курсы валют устанавливаются не государством, а рынком) отменила существовавшее с 1944 года обеспечение доллара США золотом. И сегодня ни одна валюта мира запасом не обеспечены.

Правда, появилось понятие мировых резервных валют, в которых центральные банки мира могут хранить свои золотовалютные резервы. К таким валютам относится не только доллар США, но и евро, британский фунт стерлингов, швейцарский франк, японская иена и китайский юань.

Но даже несмотря на высокую надежность этих валют (хотя не все страны доверяют, например, китайскому юаню), по сути, они все являются "фантиками", так как подвержены влиянию инфляции в своих странах. А значит, без такой "подушки безопасности", как обеспечение золотом, абсолютно надежной и защищенной от инфляции не является ни одна валюта мира.

По оценкам американских экспертов, за последние 100 лет инфляция в США выросла нарастающим итогом почти на 1300 процентов. Соответственно, покупательная способность американского доллара за сто лет обесценилась на такую же величину.

В этом контексте о "силе" доллара США можно говорить только в относительных терминах. То есть в сравнении его покупательной способности с покупательной способностью валют других стран. Но валюты развивающихся стран за этот же период обесценились еще больше, особенно если учесть, что некоторые страны за этот период вообще исчезли с географической карты, как, например, СССР.

Так ли он стабилен?

Надежность доллара, продолжает эксперт, относительно нестабильного российского рубля, или, допустим, валют таких развивающихся стран, как индийской рупии, бразильского реала, турецкой лиры или вечно измученного долгами и гиперинфляцией аргентинского песо, сомнению не подлежит.

А как себя чувствует доллар относительно своих "собратьев" - мировых резервных валют, задается вопросом Наталья Мильчакова:

- На валютном рынке существует такой общепризнанный индикатор как индекс доллара DXY, представляющий собой отношение стоимости доллара к стоимости условной корзины из шести наиболее надежных валют мира. Она включает в себя евро, британский фунт, японскую иену, швейцарский франк, а также национальные валюты Канады и Швеции.

Последние пять-десять лет динамика индекса DXY была неоднозначной. С марта 2011 по март 2021 года долларовый индекс вырос на 21 процент (на столько увеличилась его покупательная способность к корзине наиболее надежных валют мира). Но уже с марта 2016 года по сегодня этот индекс обесценился на 9 процентов (что означает рост покупательной способности корзины валют относительно доллара США). За этот период мировая экономика пережила два тяжелых кризиса. Причем второй был связан с пандемией коронавируса, и его последствия для многих стран, включая США, не преодолены до сих пор.

Что лучше: слабый или сильный?

На этом фоне даже в самих США все чаще возникают дискуссии о том, какой доллар нужен Америке - сильный или слабый?

Наталья Мильчакова анализирует ситуацию:

- Предыдущий американский президент Дональд Трамп и его администрация, в частности, министерство финансов, считали, что сильный доллар Америке не нужен. Так как американские экспортные товары автоматически становятся дороже в долларовом эквиваленте по сравнению с иностранными аналогами, и прежде всего - с китайскими.

Но есть в администрации Байдена и другие мнения: например, министра торговли Джины Раймондо, недавно заявившей в интервью, что "Америке нужен сильный, а не слабый доллар". Звучит странно. Но, если учесть, что геополитическое и финансовое могущество США всегда основывалось на философии сильного доллара, американский министр по-своему права.

Недоверие остального мира к доллару приведет к недоверию США как экономическому и геополитическому партнеру. А для некоторых зависимых от США стран - еще и как к "метрополии" и "спонсору" их послушных элит.

И это уже, скорее всего, происходит. Китай не боится отстаивать свои торговые и экономические интересы. Евросоюз возмущен протекционизмом своего заокеанского партнера и возможными санкциями против европейского бизнеса, участвующего в неугодных США проектах, как "Северный поток-2".

Так что похоже, что реальная политика администрации Байдена все-таки будет нацелена на поддержание сильного доллара, как бы это ни было невыгодно американским экспортерам.