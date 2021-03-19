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Рубрика: Экономика

Сбербанк второй год подряд выплатит рекордные для России дивиденды

Текст: Игорь Зубков

Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов за 2020 год в размере 422,4 млрд рублей (56% чистой прибыли), из расчета 18,7 рублей на одну акцию.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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Половина этой суммы - 211,2 млрд рублей - поступит в бюджет (в прошлом году контроль над Сбербанком перешел от Банка России правительству). За прошлый год Сбербанк заработал чистую прибыль в размере 760,3 млрд рублей, на 10% меньше, чем за 2019 год.

Дивиденды в таком же размере Сбербанк выплатил за 2019 год, и эта сумма стала рекордной дивидендной выплатой для России.

"Мы выплатим 56% от нашей чистой прибыли - это рекордные дивиденды в процентах и такие же по сумме, как в прошлом году, - отметил глава Сбербанка Герман Греф. - Годовое собрание акционеров запланировано на 23 апреля, таким образом выплаты акционерам и, соответственно, в бюджет начнут поступать уже в мае".

Согласно дивидендной политике до 2023 года, Сбербанк планирует и в дальнейшем направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли. Минфин намерен увеличить число госкомпаний, выплачивающих дивиденды в таком размере. "Мы считаем, что дивидендная политика - один из показателей работы компании с госучастием", - отмечал глава Минфина Антон Силуанов.

Экономика Финансы Банки Компании Финансы Сбербанк

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