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Сериал на выходные: "Ваша честь" - Крэнстон возвращает "Уолтера Уайта"

Журнал
    19.03.2021, 13:50
Текст:   Шамиль Керашев
Майкл Десиато - честный, принципиальный новоорлеанский судья, который никогда не перегибает с приговорами и вообще слывёт самой справедливостью. Да и мужик он хороший - не без тараканчиков, конечно, но у кого их нет? Умеет дружить, с чувством юмора полный порядок, фанат Леонарда Коэна, ещё и любимого сына в одиночку самоотверженно растит.
Фото: youtube.com/ SHOWTIME Фото: youtube.com/ SHOWTIME
Фото: youtube.com/ SHOWTIME

Правда, как раз из-за сына всё вдруг идёт наперекосяк. Юноше стало плохо за рулём (приступ астмы), он случайно сбил мотоциклиста, затем уехал с места ДТП. Авария меж тем оказалась смертельной, и погиб в ней не абы кто, а младший отпрыск чрезвычайно влиятельного мафиози. Судья Десиато, соответственно, должен как-то решить проблему, причём в процессе ему не раз придётся выйти за рамки закона.

Фото: youtube.com
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Тот случай, когда главная роль и её исполнитель автоматически делают сериал обязательным к просмотру. Великолепный Брайан Крэнстон снова играет человека, загнанного в угол обстоятельствами, вынужденного юлить, изворачиваться, лгать - сначала ради какой-то конкретной цели, потом уже просто по инерции. Аттракцион впечатляющий: в ход идут фирменная крэнстоновская мимика, его умение перевоплощаться из затравленной жертвы в рассчётливого циника, знакомые по Breaking Bad вкрадчивые интонации, харизма. Это всё, конечно, знакомые трюки без сюрпризов - но до чего же крутые.

Впрочем, новой итерацией Уолтера Уайта представление не ограничивается. По другую сторону ещё один мощный драматический артист, Майкл Стулбарг, изображает того самого мафиозного босса (способного, помимо прочего, забить попугайчика клюшкой для гольфа - такой вот он страшный псих). И чем ближе эти двое подбираются к очному противостоянию, чем больше рычагов и связей они задействуют для влияния на ситуацию, тем яснее становится, что если "Во все тяжкие" и числятся у "Вашей чести" Питера Моффата в братьях, то в двоюродных.

А в родных у шоу - скорее, проекты Дэвида Саймона. Расизм, коррупция, кумовство, электоральные махинации, юридические изъяны, слежка, богатые против бедных, бедные против богатых... Нюансы, которые наслаиваются на, казалось бы, чистопородный криминальный триллер, превращая его в развёрнутое высказывание о насквозь прогнившей системе. Современную трагедию, где преступники с законниками постоянно меняются местами, покуда страдают от их кульбитов в основном случайные люди. Спойлер: смертей будет немало.

Короче говоря, мрак да и только. Вдобавок отдельная важная роль досталась Новому Орлеану - не декорации, но полноправному персонажу со своим непростым, смурным, суетливым характером, аналогу Балтимора у того же Саймона. Единственный неоспоримый минус - затянутость предприятия: иногда оно становится слишком уж подробным, будто писал сценарий не многоопытный телевизионный драматург, а дорвавшийся до кинематографа журналист. Хотя это статья не уголовная и не административная даже - так, лёгкий выговор.

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