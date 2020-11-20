Вышел русский трейлер триллера с Брайаном Крэнстоном "Ваша честь"

На YouTube-канале сервиса Amediateka опубликован второй трейлер криминального сериала с Брайаном Крэнстоном "Ваша честь" (Your Honor).

Исполнитель знаменитой роли Уолтера Уайта сыграл в новом шоу "успешного и уважаемого судью" в Новом Орлеане, сын которого сбивает пешехода и скрывается с места преступления. После чего вся семья судьи оказывается в центре напряженной и опасной игры, "состоящей из лжи, обмана и проблем выбора".

Автор сценария и продюсер - Питер Моффат ("Однажды ночью"), режиссер и сопродюсер - Эдвард Бергер ("Патрик Мелроуз", "Террор").

В других ролях: София Блэк-Д'Элиа ("Однажды ночью"), Тони Кёрран ("Гладиатор", "Пёрл-Харбор"), Хоуп Дэвис ("Один дома", "Живая сталь"), Хантер Дуэн ("Мир Дикого Запада") и Джок МакКиссик ("Родина").

Официальная российская премьера - 7 декабря.