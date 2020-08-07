Вышел тизер нового сериала с Брайаном Крэнстоном "Ваша честь"

На официальном YouTube-канале сервиса Showtime (для друзей просто SHO) опубликован тизер нового сериала с Брайаном "Уолтером Уайтом" Крэнстоном в главной роли.

Это криминальный драматический триллер "Ваша честь" (Your Honor), где Крэнстон сыграл "успешного и уважаемого судью" в Новом Орлеане, сын которого сбивает пешехода и скрывается с места преступления.

После чего вся семья оказывается в центре опасной игры, состоящей из лжи, обмана и проблем выбора, поскольку сбитый парень оказался сыном местного криминального "авторитета".

Сценарист и продюсер - Питер Моффат ("Однажды ночью", "Шекспир на новый лад"). Режиссер и сопродюсер - Эдвард Бергер ("Патрик Мелроуз", "Террор").

В других ролях: София Блэк-Д'Элиа ("Однажды ночью", "Сплетница"), Тони Кёрран ("Гладиатор", "Пёрл-Харбор"), Хоуп Дэвис ("Один дома", "Живая сталь"), Хантер Дуэн ("Мир Дикого Запада"), Джок МакКиссик ("Родина").

Дата премьеры пока не названа.

Напомним, недавно Брайан Крэнстон был госпитализирован с коронавирусом.