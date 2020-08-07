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Вышел тизер нового сериала с Брайаном Крэнстоном "Ваша честь"

Новости
    07.08.2020, 11:52
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ SHOWTIME Фото: youtube.com/ SHOWTIME
Фото: youtube.com/ SHOWTIME

На официальном YouTube-канале сервиса Showtime (для друзей просто SHO) опубликован тизер нового сериала с Брайаном "Уолтером Уайтом" Крэнстоном в главной роли.

Фото: kinopoisk.ru
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Это криминальный драматический триллер "Ваша честь" (Your Honor), где Крэнстон сыграл "успешного и уважаемого судью" в Новом Орлеане, сын которого сбивает пешехода и скрывается с места преступления.

После чего вся семья оказывается в центре опасной игры, состоящей из лжи, обмана и проблем выбора, поскольку сбитый парень оказался сыном местного криминального "авторитета".

Сценарист и продюсер - Питер Моффат ("Однажды ночью", "Шекспир на новый лад"). Режиссер и сопродюсер - Эдвард Бергер ("Патрик Мелроуз", "Террор").

Фото: youtube.com/ HBO Max
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В других ролях: София Блэк-Д'Элиа ("Однажды ночью", "Сплетница"), Тони Кёрран ("Гладиатор", "Пёрл-Харбор"), Хоуп Дэвис ("Один дома", "Живая сталь"), Хантер Дуэн ("Мир Дикого Запада"), Джок МакКиссик ("Родина").

Дата премьеры пока не названа.

Напомним, недавно Брайан Крэнстон был госпитализирован с коронавирусом.

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