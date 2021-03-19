Новости

Москалькова выразила соболезнования близким погибших при взрыве в Химках 17:11
На подмосковной части Лосиного острова спасли оленя 17:01
Пол Маккартни написал вторую книгу про Дедулета 16:57
В Сочи вынесли приговор мужчине, напавшему на собаку с ножом 16:37
В ОДКБ осудили иностранное вмешательство в избирательные процессы 16:33
СК возбудил дело против сотрудника полиции и адвоката за взятку 16:25
Банк России ожидает снижения темпов инфляции в апреле 16:18
В Горячем Ключе экс-участкового полиции будут судить за взятку 16:13
Семье директора златоустовской школы помогли погасить ипотеку 16:08
Лукашенко: Гарантирую - у вас будут другие президенты 16:05
Биатлонистка Экхофф выиграла спринт на этапе КМ в Швеции 15:59
Сбербанк второй год подряд выплатит рекордные для России дивиденды 15:52
Берлин отверг санкции США против "Северного потока - 2" 15:48
Семьи погибших при взрыве в Химках получат по одному миллиону рублей 15:39
В Ярославле мать спасла ребенка от сошедшей с крыши лавины 15:35
Telegram запустил аналог Clubhouse 15:29
В Сальске обрушилась стена здания, под завалом ищут людей 15:17
Зобнин не поможет сборной в первых матчах отбора ЧМ-2022 15:13
Греф допустил повышение ставок по кредитам для физлиц 15:11
ВТБ прогнозирует появление выгодных предложений по рублевым вкладам 15:08
Ирландская учительница прожила 2 месяца на еде, собранной из мусорных баков 14:56
Граждане смогут проверить себя в базах невыездных за 30 секунд 14:49
Роскомнадзор: Twitter не реагирует на требования об удалении запрещенной информации 14:42
Изменится схема движения на московской станции Очаково-1 14:38
Несколько тысяч чиновников лишились роскошных машин и особняков 14:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Верховный суд объяснил, как вернуть отправленные по ошибке деньги
Верховный суд объяснил, как вернуть отправленные по ошибке деньги
19.03.2021 16:25
Рубрика: Происшествия

СК возбудил дело против сотрудника полиции и адвоката за взятку

Текст: Наталья Козлова

СК совместно с сотрудниками УФСБ по Москве и Московской области и столичного УСБ ГУ МВД выявили факт получения взятки сотрудником полиции и его посредником. Об этом корреспонденту "РГ" рассказали следователи.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
Приставы не будут навещать должников до середины 2021 года

Возбуждены уголовные дела против старшего следователя по особо важным делам 13 отдела следственной части по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по Москве и столичного адвоката. Ни одну фамилию в СК на называют. Соответственно, одному предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере, другому - в получении взятки в особо крупном размере.

В ведомстве рассказали, что в марте 2021 года следователь вступил в преступный сговор с адвокатом. Они планировали получить 5 миллионов рублей "за непривлечение к уголовной ответственности лиц, проверяемых на причастность к совершению преступления в рамках расследуемого уголовного дела". При получении части этой суммы оба были задержаны с поличным.

В СК говорят, что устанавливают "иных лиц, возможно, причастных к совершению коррупционного преступления".

Происшествия Преступления Должностные преступления Правительство Следственный комитет

Главное сегодня

В Кремле оценили возможность новой "холодной войны" с США
Роскомнадзор: Twitter не реагирует на требования об удалении запрещенной информации
За сутки в России подтверждено 9699 случаев COVID-19 в 85 регионах
Эрдоган: Путин дал очень элегантный ответ
ФСБ задержала в России участников неонацистской украинской группировки
Мошенники придумали новый способ обмана банковских клиентов
Верховный суд разъяснил, как снизить алименты