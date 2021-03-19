СК возбудил дело против сотрудника полиции и адвоката за взятку

СК совместно с сотрудниками УФСБ по Москве и Московской области и столичного УСБ ГУ МВД выявили факт получения взятки сотрудником полиции и его посредником. Об этом корреспонденту "РГ" рассказали следователи.

Возбуждены уголовные дела против старшего следователя по особо важным делам 13 отдела следственной части по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по Москве и столичного адвоката. Ни одну фамилию в СК на называют. Соответственно, одному предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере, другому - в получении взятки в особо крупном размере.

В ведомстве рассказали, что в марте 2021 года следователь вступил в преступный сговор с адвокатом. Они планировали получить 5 миллионов рублей "за непривлечение к уголовной ответственности лиц, проверяемых на причастность к совершению преступления в рамках расследуемого уголовного дела". При получении части этой суммы оба были задержаны с поличным.

В СК говорят, что устанавливают "иных лиц, возможно, причастных к совершению коррупционного преступления".