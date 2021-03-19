СМИ: Новым главным тренером ЦСКА станет Ивица Олич

Руководство ЦСКА определилось с кандидатурой нового рулевого команды. По информации championat.com, им станет экс-форвард "красно-синих" Ивица Олич.

Сегодня Олич беседовал с одним из тренеров ЦСКА Василием Березуцким. Ожидается, что официально о назначении хорвата будет объявлено в ближайшие дни. В стане армейцев Олич сменит Виктора Гончаренко, который, опять же по слухам, может возглавить "Краснодар".

Олич играл за ЦСКА с 2003 по 2006 год. За московский клуб он провел 112 встреч и забил 41 мяч, трижды стал чемпионом страны, по два раза завоевал Кубок и Суперкубок России, а также выиграл Кубок УЕФА. После армейцев Ивица выступал в Германии за следующие команды: "Гамбург", "Бавария", "Вольфсбург" и "Мюнхен 1860", в котором он завершил карьеру в 2017 году.

Сразу по окончании карьеры Олич стал работать ассистентом главного тренера сборной Хорватии.