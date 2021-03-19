СМИ: В Грузии умерла медсестра, впавшая в кому после вакцины AstraZeneca

В Грузии скончалась 27-летняя медсестра, которая впала в кому после прививки вакциной производства AstraZeneka. Об этом сообщает телеканал Rustavi-2 со ссылкой на родственников медработницы, подтвердивших ее смерть.

Уточняется, что у молодого врача остановилось сердце, и врачи не смогли ее спасти.

Телеканал отмечает, что состояние здоровья медсестры было тяжелым - после вакцинации в клинике в городе Ахалцихе у нее развился анафилактический шок, после чего она впала в кому. После этого она была доставлена в госпиталь в Тблилиси. Также сообщается, что согласно анамнезу, 27-летняя медработница ранее регулярно проходила вакцинацию от гриппа и не имела аллергических реакций.