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19.03.2021 12:54
Рубрика: Общество

Социологи выяснили, сколько россиян чувствуют себя счастливыми

Текст: Елена Яковлева

80 процентов россиян чувствуют себя в той или иной мере счастливыми, а 16 процентов наоборот - несчастливыми, выяснили социологи ВЦИОМ в результате последнего опроса. Обычно чаще счастливы те граждане, у кого есть семья и благополучие в доме (26 процентов). Почти также важно здоровье - 25 процентов чувствуют себя счастливыми от того, что здоровы сами и здоровы их близкие. 17 процентов россиян счастливыми делает хорошая работа. А 12 процентов счастливы, потому что, в общем, удовлетворены своей жизнью.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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Почти половина опрошенных (45 процентов) считают, что среди их знакомых и близких примерно одинаково и счастливых, и несчастливых, 31 процент предполагают, что счастливых скорее больше, 16 процентов думают, что больше скорее несчастливых, и 8 процентов затрудняются с ответом.

"Индекс счастья", который показывает, насколько счастливыми чувствуют себя россияне, составляет 64 пункта. Сейчас он составляет у россиян 52 пункта. Поводами к несчастью обычно служат плохое положение дел в стране (10 процентов), общая нехватка материальных средств (9 процентов), низкий уровень зарплаты и задержки в ее выплатах (6 процентов), а также безработица, низкие пенсии, высокие цены и проблемы в семье (по 4 процента на каждый пункт).

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