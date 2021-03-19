Сотовые операторы опровергли сообщения о массовых сбоях в работе

Сотовые операторы МТС, "Билайн", "Мегафон" и Tele2 опровергли наличие проблем с подключением к сети у пользователей.

"Сеть работает в штатном режиме", - подчеркнули представители МТС, "Мегафон", Tele2 и "Билайн". Пресс-секретарь МТС Алексей Меркутов добавил, что данные портала downdetector о некорректной работе мобильной связи совпадают с началом проблем с подключением к Instagram и WhatsApp.

Представитель Yota не ответил на запрос "РГ". Согласно данным портала Downdetector, проблемы с подключением к WhatsApp и Instagram у пользователей начались в 20:10 по московскому времени, их пик пришелся на 20:40. Сейчас работа сервисов восстановлена.