"Спутник V" зарегистрирован в Камеруне и на Сейшелах

Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" зарегистрирована к применению в Республике Камерун. Кроме того, 19 марта наш препарат допустили к применению в Республике Сейшельские острова. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Регистрацию в обоих государствах прошла в рамках ускоренной процедуры, без проведения дополнительных клинических исследований. Российскую вакцину "Спутник V" будут выпускать в Индии Ранее сегодня же стало известно, что нашу вакцину также допустили к применению на Филиппинах. Таким образом, "Спутник V" зарегистрирован уже в 54 странах с общим населением свыше 1,4 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире, подчеркивают в РФПИ.