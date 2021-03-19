Стивен Джеррард обвинил игрока "Славии" в расизме

Главный тренер шотландского клуба "Рейнджерс" Стивен Джеррард обвинил футболиста чешской "Славии" в расизме.

В четверг команды проводили ответный матч 1/8 финала Лиги Европы. В конце поединка на после вспыхнула потасовка, причиной которой, по словам наставника шотландской команды, стало оскорбление игрока гостей Ондржея Куделы в адрес Глена Камара.

Сообщается, что игрок чешского клуба оскорбил игрока клуба из Глазго из-за цвета его кожи.

"Игроки рассказали, что Камара подвергся расовому оскорблению. Я знаю Глена и полностью верю ему. Теперь ждем реакции от УЕФА. Я надеюсь, что этот инцидент будет расследован", - приводит слова Джеррарда The Scotsman.

По итогам двух матчей "Славия" вышла в четвертьфинал.