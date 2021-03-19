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19.03.2021 08:18
Рубрика: Спорт

Стивен Джеррард обвинил игрока "Славии" в расизме

Текст: Максим Домчев
Стивен Джеррард. Фото: Jeroen Meuwsen Fotografie/BSR Agency/Getty Images Стивен Джеррард. Фото: Jeroen Meuwsen Fotografie/BSR Agency/Getty Images
Стивен Джеррард. Фото: Jeroen Meuwsen Fotografie/BSR Agency/Getty Images

Главный тренер шотландского клуба "Рейнджерс" Стивен Джеррард обвинил футболиста чешской "Славии" в расизме.

Фото: EPA-EFE/MATTEO BAZZI
Определились все четвертьфиналисты Лиги Европы

В четверг команды проводили ответный матч 1/8 финала Лиги Европы. В конце поединка на после вспыхнула потасовка, причиной которой, по словам наставника шотландской команды, стало оскорбление игрока гостей Ондржея Куделы в адрес Глена Камара.

Сообщается, что игрок чешского клуба оскорбил игрока клуба из Глазго из-за цвета его кожи.

"Игроки рассказали, что Камара подвергся расовому оскорблению. Я знаю Глена и полностью верю ему. Теперь ждем реакции от УЕФА. Я надеюсь, что этот инцидент будет расследован", - приводит слова Джеррарда The Scotsman.

По итогам двух матчей "Славия" вышла в четвертьфинал.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Лига Европы 2020/2021

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