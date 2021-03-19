Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
19.03.2021,  
10:43
Текст:  Яна Шамаева

Строительство двух атомных подлодок для ВМФ РФ начнется в 2021 году

Фото: Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш" Фото: Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш"
Фото: Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш"

Два новых атомных подводных ракетных крейсера проекта "Борей-А" "Князь Потемкин" и "Дмитрий Донской" заложат на стапелях Севмаша в этом году. Об этом в интервью газете "Красная звезда" рассказал главком ВМФ адмирал Николай Евменов.

Фото: US Navy / Wikimedia.org
Рассекречена причина гибели американской подлодки USS Thresher

Он также сообщил, что одновременно со строительством стратегических ракетоносцев четвертого поколения ведется работа по созданию пятого поколения многоцелевых и стратегических атомных подводных лодок (АПЛ).

- Такая задача поставлена перед проектантами, научными организациями и Военным учебно-научным центром ВМФ России, который осуществляет военно-научное сопровождение проектирования и строительства кораблей на протяжении всего цикла, - сказал Евменов, добавив, что Россия "идет в ногу, а зачастую и опережает мировой научно-технический прогресс в области подводного кораблестроения".

Севмаш заключил контракт на строительство двух новых АПЛ в 2020 году. Кроме того, до конца этого года завод должен передать ВМФ стратегический ракетоносец проекта "Борей" "Князь Олег" и атомные подводные крейсеры проекта "Ясень" - "Казань" и "Новосибирск".

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ВМФ России
Фото: Минобороны РФ
Замечен модернизированный вариант китайской БМД ZBD-03 18.03.2021
Названо преимущество российских "Мистралей" перед БДК 12.03.2021
Шумное и эффективное: NI оценил оружие России, которого нет у США 09.03.2021
гособоронзаказ
Фото: US Navy / Wikimedia.org
Рассекречена причина гибели американской подлодки USS Thresher 18.03.2021
Истребители МиГ-35 переданы в войска 15.03.2021
Видео: партия танков Т-90М "Прорыв" поступила на вооружение ЗВО 11.03.2021
подлодки
Британия в полтора раза увеличит ядерный арсенал 16.03.2021
Мать подлодок: в Британии представили свое видение АПЛ "Белгород" 16.03.2021