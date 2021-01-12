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12.01.2021,  
16:46
Текст:  Светлана Цыганкова

Для ВМФ построят два атомных ракетоносца

Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота

Для Военно-морского флота России построят еще два подводных ракетоносца проекта "Борей-А". Их назовут "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин". Севмаш, где и будут строить подводные лодки, заключил контракт в прошедшем году.

Фото: Севмаш/РИА Новости
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Об этом в интервью журналу "Завод" рассказал генеральный директор Севмаша Михаил Будниченко, сообщила пресс-служба предприятия. Он добавил, что в настоящее время на предприятии находятся четыре атомные субмарины проекта "Борей-А". "Князь Олег" в июле 2020 года уже вывели из эллинга. Подводная лодка проходит достройку и заводские испытания у одной из набережных Севмаша.

Продолжается также строительство атомных подводных лодок проекта "Ясень-М": "Воронеж" и "Владивосток", - заложенных на стапеле эллинга №2 в прошедшем июле. Они будут нести гиперзвуковое оружие. На Севмаше строят восемь субмарин данного проекта.

Кроме того, продолжаются работы над подлодкой "Хабаровск", идут испытания .атомного подводного крейсера "Белгород", ремонтируют и модернизируют крейсер "Адмирал Нахимов". Он станет флагманом российского Военно-морского флота.

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Фото: Армия обороны Израиля / https://www.idf.il
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