Суд продлил домашний арест Навальному и Соболь

Басманный суд удовлетворил ходатайства следователя о продлении срока домашнего ареста в отношении Олега Навального, Константина Янкаускаса, Людмилы Штейн и Любови Соболь до 23 июня 2021 года. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

По ее словам, суд отказал в удовлетворении ходатайств стороны защиты об изменении меры пресечения в отношении каждого обвиняемого на иную, не связанную с содержанием под домашним арестом. Мера пресечения всем четверым избрана в рамках расследования дела о нарушении санитарных норм при проведении 23 января несогласованной акции в Москве.