Telegram запустил аналог Clubhouse

Вышло обновление Telegram для iOS и Android версии 7.6 с голосовыми чатами. Об этом сообщает команда мессенджера.

"Голосовые чаты появились в группах Telegram в декабре 2020 года. С сегодняшнего дня их можно создавать также и в каналах, а количество слушателей теперь не ограничено. Кроме этого, голосовые чаты теперь можно сохранять в виде подкастов, в списке участников появились их биографии, слушатели могут поднимать руку для участия в обсуждении, а спикеры - подключаться к чату от имени своих каналов", - говорится в описании обновления.

Но, в отличие от Clubhouse, администраторы могут включить запись эфира, чтобы потом поделиться с ним подписчиками. После остановки записи аудиофайл будет размещен в чате "Избранное". Участники могут узнать о том, что чат записывается, по красной точке рядом с его названием.

Администраторы публичных групп и каналов могут создавать пригласительные ссылки, которые сразу открывают голосовой чат. Можно создать отдельные ссылки для спикеров и слушателей - приглашенным спикерам не придется ждать, пока им разрешат включить микрофон, а отдельную ссылку для слушателей публиковать в сообществах с заинтересованной аудиторией.