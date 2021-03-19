В мире
19.03.2021 12:00
Текст: Юрий Сизов

В Беларуси начали подготовку к выдаче биометрических паспортов

 Укреплению национальной безопасности, повышению престижа его владельца и улучшению имиджа Беларуси на международной арене, констатируют в Министерстве внутренних дел РБ, будет способствовать введение в стране с 1 сентября биометрических документов.
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Виталий Аньков/РИА Новости

Речь идет, уточнили эксперты, "о выдаче гражданам страны идентификационной карты, удостоверяющей личность, и биометрических документов для выезда за пределы страны и въезда в страну в виде паспортной книжки".

Фото: Игорь Подгорный/РИА Новости
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Комментируя введение ID-карты, в МВД пояснили, что она является полноценным документом, удостоверяющим личность, с возможностью совершения юридически значимых действий за счет использования личной электронной цифровой подписи. Новый вид гражданского паспорта представляет собой пластиковую смарт-карту с интегральной микросхемой, в которой содержится информация о владельце в текстовом и электронном видах, его биометрические данные: фотография и отпечатки пальцев.

Введение в действие модернизированных биометрических документов, полагают в отраслевом ведомстве, с высокой степенью защиты от подделки позволит создать в стране современную систему идентификации личности и обеспечить юридически значимое электронное взаимодействие между населением и государством посредством использования идентификационной карты.

Правда, действующий в настоящее время в республике гражданский паспорт останется документом, удостоверяющим личность и служащим одновременно документом для выезда и (или) въезда в страну, с возможностью его получения и последующего обмена после даты введения биометрических документов по желанию заявителя.

Что касается иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в РБ, то для них замена документов, удостоверяющих личность, и документов для выезда из страны и въезда в Беларусь будет проходить постепенно. До окончания срока своего действия они останутся равнозначны в использовании с биометрическими документами.

Помимо этого, указ "О биометрических документах", подписанный президентом страны, вносит изменения и дополнения в указ от 7 сентября 2007 г. "О совершенствовании системы учета граждан по месту жительства и месту пребывания" и в положение о регистрации граждан, утвержденное этим указом.

Так, например, основываясь на правоприменительной практике, закреплена возможность регистрации несовершеннолетних граждан по месту жительства или месту пребывания законных представителей одного из них в общежитиях и жилых помещениях социального пользования.

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