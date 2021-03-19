В Гонконге мужчина скончался после прививки вакциной BioNTech

В Гонконге после прививки вакциной от коронавируса производства BioNTech скончался пожилой мужчина. Официальные представители министерства здравоохранения заявили, что дело уже передано в специальную экспертную комиссию для тщательного расследования.

Как уточняет портал SCMP, ему было 66 лет и он страдал рядом хронических заболеваний, в частности диабетом. Сообщается, что укол ему сделали во вторник, а в пятницу он был найден без сознания в своем автомобиле и скончался до приезда скорой помощи.

Таким образом, он стал восьмым человеком, умершим после прививки вакциной от COVID-19 с момента начала вакцинации в прошлом месяце. Но это первый случай, связанный с BioNTech, закупленной в Германии. Другие фиксировались после укола препаратом Sinovac. Расследование не установило связи между этими смертями и вакциной.