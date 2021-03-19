Новости

Мишустин освободил Храмова от должности первого замглавы Минприроды 19:00
В Москве весной высадят 10 миллионов цветов 19:00
За два месяца 2021 года производство птицы и яиц снизилось 19:00
Росстат отметил снижение безработицы шестой месяц подряд 19:00
За зиму в столице выпало 174 см снега 18:57
"Лига справедливости Зака Снайдера" собрала на КиноПоиске 400 тысяч зрителей 18:56
Правительство РФ перезапустит работу с экспертами и общественностью 18:51
В Гонконге мужчина скончался после прививки вакциной BioNTech 18:49
Приезжий устроил в Новой Москве поножовщину из-за места на парковке 18:33
Финляндия приостановила использование вакцины от AstraZeneka 18:19
Норвежского премьера обвиняют в нарушении антиковидных мер 18:16
Лукашенко заявил, что обсуждал с Путиным конституцию РБ "в общих чертах" 18:12
Глава банка ВТБ считает биткоин обреченным 18:06
Байден выдвинул бывшего сенатора-космонавта на должность руководителя NASA 17:51
Москалькова выразила соболезнования близким погибших при взрыве в Химках 17:11
На подмосковной части Лосиного острова спасли оленя 17:01
Пол Маккартни написал вторую книгу про Дедулета 16:57
В Сочи вынесли приговор мужчине, напавшему на собаку с ножом 16:37
В ОДКБ осудили иностранное вмешательство в избирательные процессы 16:33
СК возбудил дело против сотрудника полиции и адвоката за взятку 16:25
Банк России ожидает снижения темпов инфляции в апреле 16:18
В Горячем Ключе экс-участкового полиции будут судить за взятку 16:13
Семье директора златоустовской школы помогли погасить ипотеку 16:08
Лукашенко: Гарантирую - у вас будут другие президенты 16:05
Биатлонистка Экхофф выиграла спринт на этапе КМ в Швеции 15:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Верховный суд объяснил, как вернуть отправленные по ошибке деньги
Верховный суд объяснил, как вернуть отправленные по ошибке деньги
19.03.2021 18:49
Рубрика: В мире

В Гонконге мужчина скончался после прививки вакциной BioNTech

Текст: Юрий Чернов

В Гонконге после прививки вакциной от коронавируса производства BioNTech скончался пожилой мужчина. Официальные представители министерства здравоохранения заявили, что дело уже передано в специальную экспертную комиссию для тщательного расследования.

В Германии трое скончались после прививки AstraZeneca

Как уточняет портал SCMP, ему было 66 лет и он страдал рядом хронических заболеваний, в частности диабетом. Сообщается, что укол ему сделали во вторник, а в пятницу он был найден без сознания в своем автомобиле и скончался до приезда скорой помощи.

Таким образом, он стал восьмым человеком, умершим после прививки вакциной от COVID-19 с момента начала вакцинации в прошлом месяце. Но это первый случай, связанный с BioNTech, закупленной в Германии. Другие фиксировались после укола препаратом Sinovac. Расследование не установило связи между этими смертями и вакциной.

В мире Восточная Азия Китай Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

В Кремле оценили возможность новой "холодной войны" с США
Российскую вакцину "Спутник V" будут выпускать в Индии
Роскомнадзор: Twitter не реагирует на требования об удалении запрещенной информации
Эрдоган назвал элегантным ответ Путина на заявления Байдена
В Европе началась третья волна COVID-19
Итальянский художник изобразил на поле российскую вакцину "Спутник-V"
В Евросоюзе представили проект туристических ковид-сертификатов