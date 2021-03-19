В Госдуме оценили заявление Блинкена о "Северном потоке-2"

Государственному департаменту США нужно спуститься с небес на землю, касаясь темы строительства газопровода "Северный поток-2" в Европе. Такое мнение высказал заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена. Ранее американский чиновник потребовал от тех компаний, что продолжают участвовать в проекте, прекратить работы.

"Северный поток-2" строит консорциум крупных европейских компаний, они потратили на него большое количество денег, усилий и времени… Мне кажется, что Госдепу нужно спуститься с небес на землю", - приводит слова Ананских RT.

По мнению парламентария, США могли бы заняться выстраиванием двустороннего диалога с Россией, если у Вашингтона есть вопросы к Москве. Иначе логично напрямую заявить о желании продавать странам ЕС дорогой сжиженный природный газ вместо дешевого газа. "Надо сменить тон и начать вести диалог, тогда, может быть, будет больший результат", - констатировал депутат.