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19.03.2021 08:50
Рубрика: В мире

В Литве предложили платить чиновникам зарплату гусями

Текст: Надежда Ермолаева

В Литве предложили платить зарплату госслужащим гусями. Соответствующее предложение сделал на заседании комитета парламента по делам села бывший министр сельского хозяйства Литвы, депутат Гедрюс Сурплис. Об этом сообщает "Спутник", ссылаясь на трансляцию заседания в YouTube.

Фото: PETRAS MALUKAS / AFP
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Депутат считает, что такая мера могла бы поддержать местных производителей. Он подчеркнул, что не только от властей, но и от людей зависит поддержка местного бизнеса.

Сурплис отметил, что похожая практика уже была в истории республики. И привел в качестве удачного примера период правления тогдашнего президента Литвы Антанаса Сметоны, когда госслужащие и депутаты могли получать часть зарплаты птицей.

Проблема поддержки литовских производителей сельскохозяйственной продукции возникла с введением локдауна в прошлом и этом году. Спрос на продукцию упал, что вызвала снижение цен и привело к убыткам бизнесменов. Больше всего пострадала производители различного вида мяса и молока.

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