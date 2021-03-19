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Рубрика: Власть

В медцентре Минобороны от ковида вакцинировали 183 иностранных атташе

Текст: Юрий Гаврилов

Российское оборонное ведомство оказало большую услугу аккредитованным в Москве военным атташе 34 стран СНГ, стран Азии, Африки, Европы и Латинской Америки. Им предложили по желанию вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции российским препаратом "Спутник V".

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183 иностранных офицера и генерала откликнулись на это предложение и добровольно сделали прививку от COVID-19. В Минобороны РФ корреспонденту "РГ" сообщили, что перед вакцинацией все иностранные военные атташе прошли термометрию. Медикам было важно знать, что ни у кого из них нет повышенной температуры и признаков инфекционных заболеваний. Прививку сделали лишь тем, кто ранее не болел коронавирусной инфекцией и не имел противопоказаний для вакцинации.

"Я решил привиться российской вакциной "Спутник V", потому что я доверяю российской науке", - сказал после приема препарата военный атташе Боснии и Герцеговины Раде Симич. Его коллега из Республики Мали Банта Сиссе заявил, что никогда не сомневается в российских медиках. "Я получил разрешение от Министерства обороны Республики Мали на вакцинацию своих сотрудников в России. Поэтому я хотел бы поблагодарить Министерство обороны Российской Федерации за помощь, чтобы мои сотрудники были крепкими и здоровыми, чтобы продолжать свою работу", - добавил он.

В свою очередь, заместитель начальника медицинского центра по медицинской работе Татьяна Кучерук отметила, что военврачи обязательно отслеживают состояние вакцинированных. Она добавила, что накопленный опыт показывает: у привитых от COVID-19 нет побочных эффектов, которые бы мешали их трудоспособности.

Напомним, что применение российской вакцины "Спутник V" ранее было одобрено не только в нашей стране, но и в ряде других государств. В частности, в Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинее, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Ливане и Мьянме.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Вакцинация от коронавируса РГ-Видео

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