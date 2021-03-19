В Минпромторге обсудили проект крупнейшего месторождения золота в мире

В Минпромторге прошло совещание по реализации инвестиционного проекта освоения месторождения Сухой Лог - крупнейшего в мире неосвоенного месторождения золота.

"Освоение этого месторождения позволит добывать более 70 тонн золота в год, создать 2500 рабочих мест и получить более 470 млрд рублей дохода в бюджет до 2039 года. До 2026 года Сухой Лог будет крупнейшим месторождением золота в России", - отметил замглавы Минпромторга Алексей Беспрозванных.

По его словам, для обеспечения реализации проекта будет построен аэропорт в городе Бодайбо в Иркутской области, расширена железнодорожная инфраструктура, а также проложены новые дороги и мосты.

"ПАО "Полюс" планирует реализовать инвестиционный проект, предусматривающий строительство ГОКа мощностью 33,2 млн тонн руды в год, в период 2022-2026 годов. Общий объем собственных инвестиций в проект составит порядка 3,3 млрд долларов", - заявил вице-президент по работе с государственными органами ПАО "Полюс" Сергей Журавлев.