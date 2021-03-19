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19.03.2021 12:49
Рубрика: Экономика

В моногородах благоустроили более 1,5 тысячи общественных пространств

Текст: Марина Трубилина

Каждый пятый проект-победитель конкурса благоустройства малых городов реализуется в моногородах. Об этом рассказал замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров на заседании Экспертного совета по устойчивому развитию моногородов комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Фото: Егор Алеев/ ТАСС
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Регионы обязаны включать моногорода в адресные перечни благоустройства по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды", сказал Егоров. За четыре года было благоустроено более 83 тысяч общественных пространств и дворовых территорий, в моногородах - 571 общественное пространство и 947 дворов почти на 8 млрд рублей.

Моногорода активно участвуют и в конкурсе лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях. За 4 года на него было подано 1,4 тысячи заявок, из которых 400 стали победными. Между ними были распределены почти 25 млрд рублей. Моногорода подали на конкурс 270 заявок, 81 стала победителем.

"Это означает, что фактически каждый пятый проект-победитель конкурса реализуется в моногородах. Всего они получили финансирование в размере почти 5,3 млрд рублей. Это действительно значительная поддержка, которая поможет моногородам перезапустить экономику, создать новые точки притяжения", - отметил Егоров.

Благоустройство, которое проведут по итогам четвертого конкурса, позволит создать 9,9 тысячи рабочих мест.

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