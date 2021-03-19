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19.03.2021 09:22
Рубрика: В мире

В Норвегии вакцина AstraZeneca вызвала образование тромбов

Текст: Надежда Ермолаева

Группа исследователей из Норвегии во главе с профессором Полом Андре Холме заявила, что вакцина AstraZeneca вызывает у некоторых людей сильную иммунную реакцию, которая может в дальнейшем вести к образованию тромбов. Заявление профессора цитирует газета Verdens Gang.

В Германии трое скончались после прививки AstraZeneca

Эта группа ученых исследовала состояние трех норвежских медиков, которые после вакцинации были госпитализированы. У всех них образовались тромбы после того, как они сделали прививку препаратом AstraZeneca. Один из них скончался.

Холме выразил уверенность, что образование тромбов вызвали антитела. "Наша теория о том, что это сильный иммунный ответ, который с большой вероятностью возник после вакцинации, нашла подтверждение. Мы определили специфические антитела у тромбоцитов, которые дают картину, которая знакома нам из других областей медицины, но вызвана медикаментами", - подчеркнул профессор.

Напомним, что использование вакцины AstraZeneca вызвало немало серьезных осложнений у пациентов, в результате чего несколько стран временно приостановил вакцинацию этим препаратом.

Но эксперты ВОЗ считают, что вакцина компании AstraZeneca имеет преимуществ больше, чем рисков.

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