В ОДКБ осудили иностранное вмешательство в избирательные процессы

Избирательные кампании, прошедшие в последние два года на пространстве ОДКБ, дают основание говорить о недопустимости иностранного вмешательства в избирательные процессы. Вот почему совет парламентской ассамблеи ОДКБ готовит заявление с осуждением подобных фактов. Об этом сообщил в пятницу председатель постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности верхней палаты белорусского парламента Сергей Рачков по итогам заседания постоянной комиссии ОДКБ по политическим вопросам и международному сотрудничеству, информирует БЕЛТА.

"Прошедшие в 2020 и 2021 году выборы в наших странах, включая и Беларусь, продемонстрировали зрелость и устойчивость избирательных систем наших государств. Выборы состоялись свободными, открытыми, в конкурентной борьбе, в соответствии с национальными законодательствами и универсальными международными обязательствами, которые есть у каждой из стран - членов ОДКБ", - подчеркнул сенатор.

В то же время, констатировал он, отмечалось вмешательство представителей отдельных государств в избирательные процессы. "Мы считаем такие подходы недопустимыми, особенно, учитывая, что зарубежными структурами активно используются информационные ресурсы для того, чтобы убедить в первую очередь иностранную общественность в недемократическом характере избирательных систем в наших странах", - заявил Рачков, дав понять, что в ОДКБ "категорически отвергаются такие подходы".

Особое внимание, по его словам, следует обратить и на тот факт, что социальные сети начинают использовать политическую цензуру онлайн-контента. Таким образом, по его мнению, "идет прямое или косвенное вмешательство в избирательные процессы".

Вот почему, подчеркнул сенатор, парламентарии хотят привлечь внимание международных организаций к подобным действиям руководителей таких информационные ресурсов. "Мы готовим заявление, которое будет рассматриваться на заседании Совета ПА ОДКБ в конце марта в Душанбе", - уточнил он.

Сенатор высказал уверенность, что парламентские делегации, которые будут участвовать в заседании Совета ПА ОДКБ, рассмотрят этот документ и "обсудят возможные меры противодействия подобным явлениям".